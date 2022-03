Panne ausgenutzt und Auto gestohlen - Zeugen gesucht

Drei Männer nutzten am Sonntag bei Bad Friedrichshall-Jagstfeld (Kreis Heilbronn) die Panne eines 73-Jährigen aus, um dessen Auto zu stehlen. Die Männer im Alter von rund 30 Jahren boten dem Mann ihre Hilfe an, nachdem das Auto an einer Ampel nicht mehr anspringen wollte. Eine Person der Gruppe bot dem Citroen-Fahrer an, sich um die Reparatur zu kümmern und erhielt von dem Senior die Schlüssel. In der Folge entwendeten die Personen den abgestellten Citroen. Die Polizei sucht Zeugen, die den Citroen gesehen haben oder beobachten konnten, wie dieser abgeholt wurde.