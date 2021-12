Wie Corona den Taubertäler Rettungsdienst belastet

Die Herausforderungen an das Deutsche Rote Kreuz durch die Pandemie sind vielfältig. Was sind die größten Schwierigkeiten und wie ist die Personallage in Tauberbischhofsheim?

Anstrengend und herausfordernd waren die gesamten letzten 22 Monate. Seit vier Wochen aber habe sich die Lage weiter zugespitzt, sagt Manuela Grau, Geschäftsführerin beim DRK-Kreisverband Tauberbischofsheim, dem SWR Studio Heilbronn im Zuge eines Pressegesprächs in Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) am Donnerstag.

Rettungsdienst stößt an seine Grenzen

Viele Corona-Fahrten, eine insgesamt hohe Auslastung und vermehrte Transportfahrten ließen den Rettungsdienst aktuell an seine Grenzen stoßen, so Manuela Grau. Die Transporte gehen dabei häufig in benachbarte Landkreise, da die Kliniken immer mehr an Kapazität verlieren. Das alles: zeitintensiv.

"Das Rettungspersonal ist stark belastet, weil wir seit über vier Wochen wieder vermehrt Corona-Fahrten feststellen. Die Fahrzeuge entsprechend den Hygienerichtlinien wieder herzustellen, das kann manchmal tatsächlich bis zu einer Stunde dauern."

Defizit an Notfallsanitätern in Tauberbischofsheim

Bei den Rettungssanitätern sind alle Vollzeitstellen besetzt, anders sieht es bei den Notfallsanitätern im Kreisverband Tauberbischofsheim aus. Zum Glück könne das Defizit an Vollzeitkräften aktuell durch das starke ehrenamtliche Engagement abgefedert werden, berichtet Manuela Grau. Die nötige Motivation der Sanitäter will Grau durch aktive Einbindung in den Dienstplan und Wertschätzung hochhalten.

Unterstützung und Wertschätzung der Sanitäter im Main-Tauber-Kreis

Überregional scheinen Fälle von Aggressionen und Gewalt gegen Einsatzkräfte zuzunehmen. Ein Eindruck, den die Tauberbischofsheimer DRK-Kreisgeschäftsführerin für ihren Einsatzbereich nicht bestätigen kann - im Gegenteil: Im Landkreis erfahre man von der Bevölkerung sehr viel Unterstützung.

"Es freut mich sehr, dass wir als Deutsches Rotes Kreuz mit unserer Arbeit am Menschen gesehen und anerkannt werden."

DRK-Arbeit geht weit über Rettungsdienst hinaus

Das Deutsche Rote Kreuz ist in viele Aktionen im Landkreis eingebunden. Gerade in den letzten Monaten war das DRK auf vielen Ebenen gefordert: Beim Aufbau des Kreisimpfzentrums in Bad Mergentheim, bei der Kontaktnachverfolgung im Gesundheitsamt und jetzt mit dem Betrieb von Schnelltestzentren in Tauberbischofsheim und Wertheim.

Mit Sorgfalt durch den Corona-Winter

Was der Corona-Winter noch mit sich bringe, wisse niemand. Wachsam müsse man bleiben, sagt Manuela Grau, und die große Stärke aus dem letzten Jahr beibehalten - nämlich der Lage durch gute Planung immer zwei, drei Wochen voraus zu sein.