Reisen über Ostern sind beliebt, das spüren Reisebüros aktuell in Heilbronn. Bevorzugte Ziele sind warme Regionen, doch vor allem günstige Angebote sind bereits knapp.

Heilbronner Reisebüros sprechen von einem guten Geschäft über die Osterzeit. Bereits Ende vergangenen Jahres seien viele Buchungen eingegangen. Die Busflotte des Heilbronner Reisebüros Gross Reisen sei die nächsten zwei Wochen kräftig unterwegs: viel in Italien, aber auch in Deutschland, sagt Reiseprofi Andreas Kühner. Das momentan kühle, nasse Wetter motiviere zusätzlich viele Menschen zur kurzfristigen Reiseplanung.

Warme Reiseziele werden gebucht

Vor allem warme Reiseziele seien derzeit gut nachgefragt. Besonders beliebt sei Urlaub in Ägypten, auf den Kanaren, in der Türkei oder im südlichen Afrika, so Kühner von Gross Reisen. Das bestätigt auch Frank Schmitz vom Reisebüro Travelpoint in Heilbronn, jedoch sei das meiste über die Osterferien schon ausgebucht.

Campingurlaub am Breitenauer See ist ausgebucht über Ostern

Nicht für jeden Urlauber muss es eine Auslandreise sein; auch regionale Ziele sind sehr beliebt. Über Ostern wird beispielsweise am Breitenauer See bei Obersulm (Kreis Heilbronn) viel Betrieb erwartet. Der Campingpark Breitenauer See sei dann bereits ausgebucht, heißt es.

Günstige Reisen besonders beliebt

Auf die Preise werde penibel geachtet, sagt Schmitz im SWR-Interview, deshalb empfehle er auch, möglichst frühzeitig zu buchen. Kurz vor den Ferien sei die Auswahl, vor allem unter den günstigen Angeboten, gering. Natürlich gebe es noch Reisen, diese seien aber meist im teureren Segment, so Schmitz.

Die Reisebranche habe sich nach der Pandemie weitgehend erholt, so Kühner. In diesem Jahr sei das Ostergeschäft wieder normal. Das bestätigt auch Schmitz, er habe momentan gut zu tun.

"Das Thema Corona spüren wir in der Form nicht mehr."

Großes Interesse am Reisen bereits auf CMT sichtbar

Die große Reiselust der Deutschen wurde auch bereits auf den großen Reisemessen in diesem Jahr deutlich. Zur CMT nach Stuttgart kamen laut Messegesellschaft in diesem Jahr rund 265.000 Besucherinnen und Besucher, das ist auf Vor-Pandemie-Niveau.