Camping oder Kanaren? Diese Reiseziele sind zu Ostern in Heilbronn-Franken beliebt

Viele Camper starten rund um Ostern in die Saison - die Campingplätze in Heilbronn-Franken sind auf die Gäste vorbereitet. Sie sind aber nicht die einzigen beliebten Reiseziele.

Gutes Wetter und der Beginn der Osterferien sind perfekte Voraussetzungen für den Start in die Camping-Saison. Die Plätze in der Region Heilbronn-Franken erwarten also viele Urlauberinnen und Urlauber. In den Startlöchern steht auch der Campingplatz "Green Camp Schleierhof" in der Nähe von Forchtenberg (Hohenlohekreis). Die Anlage ist ganz neu und wurde erst im August vergangenen Jahres eingeweiht. Dieses Jahr geht es richtig los, sagt Betreiber Peter Schimmel dem SWR. Er hofft auf großen Andrang.

Feinschliff vor Start der Camping-Saison

Obwohl der Campingplatz ganz neu ist, haben Peter Schimmel und seine Familie die Anlage noch einmal aufgehübscht: Vor Anreise der ersten Gästen wurden die Parzellen festgerüttelt, hier und da kahle Stellen im Rasen ausgebessert.

Hohe Nachfrage nach Camping an Ostern

Für die bevorstehenden Osterferien ist der Platz von Schimmel etwa zur Hälfte ausgebucht. Damit ist der Betreiber nach eigenen Angaben zufrieden. Er hofft aber, dass kurzfristige Buchungen dazukommen. Außerdem hat der Campingplatz Stellplätze, für die keine Reservierungen notwendig sind.

In diesem Gebäude sind die neuen Sanitäranlagen des Campingplatzes von Peter Schimmel in Forchtenberg. SWR

Auch der Naturcampingplatz in Braunsbach (Kreis Schwäbisch Hall) erwartet noch spontane Gäste - gerade dann, wenn das Wetter über die Osterfeiertage schön wird, sagt Inhaber Dietmar Sorg. Bisher seien etwa 20 Prozent der Stellplätze reserviert. Allerdings ist sein Campingplatz an Ostern nie ganz voll, so Sorg.

So gut wie ausgebucht ist dagegen der Campingplatz im Sperrfechter Freizeitpark in Oedheim (Kreis Heilbronn). Meist sind die Parzellen dort schon rund anderthalb Monate vor den Osterferien reserviert. Da sei die Nachfrage immer gut, erklärt eine Mitarbeiterin - und es geht weiter: Schon jetzt würden Buchungen für September und Oktober eingehen. Dass die Stellplätze so weit im Voraus gebucht werden, sei aber ungewöhnlich.

Reisetrends 2025: Osterferien beliebt für warme Ziele

Nicht nur Camping scheint in den Osterferien beliebt zu sein. Laut Sabrina Jonak vom Touristikcenter Lauffen (Kreis Heilbronn) reisen die Menschen in dieser Zeit gerne in warme Länder. Dann ist es dort noch nicht so heiß. Im Trend sind hier vor allem die Kanaren und Ägypten.

Viele Anfragen hat Jonak in diesem Jahr unter anderem für Sansibar, aber auch Sardinien und die Türkei. Im Reisebüro Böhm in Heilbronn sind Griechenland und Spanien gefragt, aber auch verschiedene Fernreiseziele. Beide Reisebüros berichten außerdem, dass die Buchungen für USA-Reisen deutlich zurückgegangen sind.

Auch bei einer Umfrage unter Passantinnen und Passanten in Heilbronn zeigt sich, dass einige in den Ferien den Tapetenwechsel suchen: So fährt eine befragte Frau beispielsweise mit ihrer Familie nach Blaubeuren (Alb-Donau-Kreis), eine andere zieht es nach Indien. Manche Menschen bleiben aber auch zu Hause, um beispielsweise Arbeiten im Haus oder Garten zu erledigen.

Damit soll der Campingplatz Schleierhof herausstechen

Um als neuer Campingplatz auf sich aufmerksam zu machen, braucht es besondere Angebote, weiß Peter Schimmel: "Wir sind sehr naturnah", sagt er. Neben dem Campingplatz gibt es einen kleinen Badesee mit Spielplatz und Kiosk. Eigentlich ist Schimmel Landwirt und hat einen Milchviehbetrieb: "Da dürfen die Gäste zum Beispiel abends mal Kälbchen streicheln", so Schimmel.

Auch mit den modernen und neuen Sanitäranlagen will der Betreiber bei den Campern punkten. Diese hätten die ersten Gäste sehr gelobt, erzählt Schimmel: "Wir haben sehr gutes Feedback bekommen. Viele Camper waren schon mehr als dreimal da", sagt er. Peter Schimmel hofft, dass der Campingplatz gut anläuft und er sich damit ein zweites Standbein aufbauen kann.