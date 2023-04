per Mail teilen

Vor Ostern werden deutlich mehr Eier gekauft, teilweise sprechen Produzenten von einer verdoppelten Nachfrage. Die Preise wollen viele aber deshalb trotzdem nicht anheben.

Vor Ostern werden deutlich mehr Eier gekauft, zum bemalen, verzieren oder einfärben. Teilweise sprechen Eierproduzenten von einer doppelt so großen Nachfrage zum Osterfest als sonst, so auch Daniela Buyer vom Korn-Hof in Brackenheim (Kreis Heilbronn).

"Hühner wissen nicht das Ostern ist"

Auf dem Korn-Hof leben rund 29.000 Legehennen in Freiland- und Bodenhaltung. Sie legen gemeinsam etwa 24.000 Eier - jeden Tag. Und diese Zahl lasse sich zu Ostern auch nicht einfach erhöhen, erklärt Buyer. Manchmal könne bei dieser hohen Nachfrage dann auch nicht mehr jeder Eierwunsch erfüllt werden, meistens seien große Eier gefragt, aber grundsätzlich seien Eier trotzdem nicht knapp.

Die Eier und gefärbten Ostereier stehen zum Verkauf bereit. SWR SWR

Keine höheren Preise trotz Osternachfrage

Und auch wenn das Angebot etwas knapper ist, sowohl Familie Buyer, aber auch andere Eierproduzenten in der Region Heilbronn-Franken, haben laut eigener Aussage die Preise nicht erhöht. Lediglich die gestiegenen Herstellungskosten hätten bereits vor Monaten eine Preiserhöhung notwendig gemacht, erklärt die Brackenheimerin.