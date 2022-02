Schwäbisch Hall: Gerd Nefzer mit Chance auf seinen zweiten Oscar

Es ist die zweite Oscar-Nominierung für den Schwäbisch Haller Filmeffekt-Künstler Gerd Nefzer. Die Aufregung sei trotzdem auch diesmal wieder groß, berichtet er.

Die Verkündung der Nominierungen für den wohl bekanntesten Filmpreis hat der Haller Filmeffekt-Künstler mit Kollegen im Studio Babelsberg live verfolgt.

"Das war der Wahnsinn, Gänsehaut pur."

Aufregung, Freude, Gänsehaut

Als die Nominierungen für die Kategorie "best visual effects“, also "beste visuelle Effekte", am Mittwochnachmittag an der Reihe war, war die Anspannung bei Nefzer groß. Die anschließende Freude, dass er und sein Team für die Spezialeffekte im Film "Dune" für einen Oscar nominiert wurden: riesig.

Die Spezialeffekte im Filme "Dune" stammen unter anderem aus Schwäbisch Hall. © 2020 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

"Gänsehaut und Aufregung" wird Nefzer im Gepäck haben, wenn er für die Verleihung des begehrten Film-Preises am 27. März in die USA reist, erzählt er im Gespräch mit dem SWR Studio Heilbronn.

Nominiert und gleichzeitig Mitglied der Jury

Nefzer selbst gehört auch zur sogenannten "Academy". Damit hat er auch selbst ein Stimmrecht für die Nominierungen und auch für die späteren Preisträger. Er wisse gar nicht, wie viele Filme er in den letzten Monaten angeschaut habe, so Nefzer. Dazu sei er ja schließlich verpflichtet.

"Man ist wirklich verwundert, wie viele tolle Filme letztes Jahr trotz Corona in den Kinos waren."

Natürlich habe er auch in seiner Kategorie "best visual effects" abgestimmt und werde auch in ein paar Wochen, wenn es um die Preisträger geht, wieder seine Stimme abgeben. Die Konkurrenz sei groß, so Nefzer.

Erfahrung auf dem roten Teppich

Den Trubel auf dem roten Teppich, den kennt er schon von 2018. Bei der 90. Oscar-Verleihung gehörte auch Gerd Nefzer mit Team zu den Gewinnern. Damals gab es den Preis für die besten Effekte im Film "Blade Runner 2049".

Das helfe in diesem Jahr hoffentlich etwas mit der Anspannung besser klarzukommen und den Abend auch richtig genießen zu können, scherzt Nefzer im SWR-Interview.