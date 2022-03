Zweiter Oscar für Filmeffekt-Künstler Gerd Nefzer zum Greifen nah

Einen Oscar hat der Schwäbisch Haller Gerd Nefzer schon. Der Spezialeffekte-Künstler könnte schon bald eine zweite der begehrten Trophäen dazugewinnen.

Der zweite Oscar ist für Gerd Nefzer zum Greifen nah. Der Spezialeffekte-Künstler könnte ihn sogar persönlich in Hollywood empfangen. Ein positives Corona-Testergebnis vergangene Woche hatte dem 56-Jährigen beinahe einen Strich durch die Rechnung gemacht. Pünktlich zum Abflug am Samstagmittag konnte er sich freitesten und wird bei der Verleihung in Los Angeles dabei sein, wie ein Mitarbeiter von Nefzer Special Effects dem SWR mitteilte.

Aufwändige Spezialeffekte

Der Schwäbisch Haller erzählt begeistert von den aufwendigen Spezialeffekten, die er mit seinem über 50-köpfigen Team für das Sci-Fi-Epos "Dune" auf die Beine gestellt hat. Gleichzeitig gibt sich Nefzer bescheiden. Zu früh will er noch nicht feiern. "Da bin ich eher Pessimist und vorsichtig, damit man nicht in ein Loch fällt, wenn etwa James Bond den Oscar gewinnt", sagt Nefzer.

Großer Oscar-Favorit

Der Science-Fiction-Film "Dune" ist unter anderem für die Kategorie "best visual effects“, also "beste visuelle Effekte" nominiert. Die Verkündung der Nominierungen für den wohl bekanntesten Filmpreis hat der Haller Filmeffekt-Künstler mit Kollegen im Studio Babelsberg live verfolgt. Mitte März hatte Nefzer bereits in der Londoner Royal Albert Hall seinen Bafta-Sieg in der Sparte "Visuelle Effekte" gefeiert. Die Filmbranche hat Nefzer und seine Kollegen bereits zum Oscar-Favoriten erklärt.

Erfahrung auf dem roten Teppich

Den Trubel auf dem roten Teppich, den kennt er schon von 2018. Bei der 90. Oscar-Verleihung gehörte auch Gerd Nefzer mit Team zu den Gewinnern. Damals gab es den Preis für die besten Effekte im Film "Blade Runner 2049".

Das helfe in diesem Jahr hoffentlich etwas mit der Anspannung besser klarzukommen und den Abend auch richtig genießen zu können, scherzt Nefzer im SWR-Interview.