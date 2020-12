Die geplante Ortsumfahrung von Crailsheim-Roßfeld ist im Maßnahmenplan des Landes erneut nicht berücksichtigt worden. Die Entscheidung sei bedauerlich, so die Stadt. Die Ortsdurchfahrt sowie der Kreisverkehr in Roßfeld seien eines der Nadelöhre im Crailsheimer Straßenverkehr, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Mit 30.000 Fahrzeugen pro Tag sei der Kreisverkehr der Verkehrsbelastung nicht mehr gewachsen, betont Oberbürgermeister Christoph Grimmer. Durch den Ort selbst fahren den Angaben zufolge täglich 12.000 Fahrzeuge. Bereits 2009 hatte die Stadt beim Land den bedarf einer Ortsumgehung angemeldet. Mit der Entscheidung, den jetzigen Verkehrsplan bis 2035 zu verlängern, werde es in den kommenden 15 Jahren wohl zu keiner wesentlichen Entlastung kommen, so die Stadt Crailsheim.