Der Kommunale Ordnungsdienst der Stadt Heilbronn hat seine neue Dienststelle in der Innenstadt bezogen. Von dort soll er für Sicherheit sorgen.

Die neuen Räume des Heilbronner Ordnungsdienstes sind jetzt in einem umgebauten Gebäude eines früheren Schuhgeschäfts mitten in der Innenstadt. Zusammen mit der Polizei sollen die Beamten von hier aus dafür sorgen, dass sich die Menschen in Heilbronn sicher fühlen.

Von Kleinstabfällen über Falschparker bis zur Szene auf dem Marktplatz - das Aufgabengebiet des Ordnungsdienstes ist umfangreich. So unterbindet er beispielsweise Störungen, soll für Ordnung und Sauberkeit sorgen und Präsenz zeigen. In den vergangenen Monaten waren die Ordnungshüter bereits mit einem Container in der Innenstadt präsent. Jetzt haben sie ihre Diensträume im umgebauten Haus eines ehemaligen Schuhgeschäfts bezogen.