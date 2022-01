Ordnungsamt künftig auch abends erreichbar

per Mail teilen

In Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) ist das Kommunale Ordnungsamt in einem Pilotprojekt ab kommender Woche von Donnerstag bis Samstag bis 21 Uhr telefonisch erreichbar. Das Projekt soll erst einmal vier Wochen, bis Mitte Februar, dauern, heißt es in einer Mitteilung. Grund für das Pilotprojekt sei, dass das Ordnungsamt immer wieder Hinweise auf zu laute Musik, triftende Autos auf Schotterplätzen oder freilaufende Hunde außerhalb der regulären Arbeitszeiten erreiche. Darauf könne nicht rechtzeitig reagiert werden. Sollte das Angebot angenommen werden, werde eine Fortsetzung geprüft, heißt es weiter.