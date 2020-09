In Wertheim (Main-Tauber-Kreis) hat die Kunstaktion "Optimisten" von Künstler Ottmar Hörl großen Erfolg. Die Gartenzwerge sollen mit erhobenem Daumen ein Zeichen für Solidarität setzen.

Sie dürfen mitgenommen und am neuen Standort fotografiert werden. Die Aktion begann am Samstag und lief rasend schnell an, freut sich Wertheims Stadtmanager Christian Schlager.

Optimistische Zwerge auf der Wertheimer Burg Pressestelle Stadt Wertheim

"Die Menschen haben nicht gezögert, am Abend war das abgeräumt. Inzwischen sieht man Bilder und wir überlegen uns, was wir in der zweiten Auflage machen." Stadtmanager Christian Schlager

Positives Zeichen in Corona-Zeiten

Die Gartenzwerge mit dem erhobenen Daumen kommen an. Gerade in Corona-Zeiten setzen sie ein positives Zeichen, sind sich die Initiatoren sicher. Die zweite Auflage soll aber nicht im öffentlichen Raum aufgestellt werden, so Schlager.

"Wir sind übereingekommen, wir stellen die nicht direkt in den öffentlichen Raum, weil das vermutlich wieder so rasend schnell ginge und man sieht dann eben nichts mehr in der Wertheimer Innenstadt", meint Schlager. So wird die zweite Auflage wahrscheinlich in den Schaufenstern der Einzelhandelsgeschäfte landen.

Die Macher und Organisatoren: Künstler Ottmar Hörl, Vorstand der Einzelhändler Bernd Maack, Stadtmanager Christian Schlager und Marianne Tazlari vom Glasmuseum (v.l.) Pressestelle Ottmar Hörl

"Optimisten" dürfen umgestellt werden

Die Gartenzwerge sind 44 Zentimeter hoch und wurden scheinbar zufällig aufgestellt. Die Stadt Wertheim setzt die Kunstaktion in Kooperation mit Ottmar Hörl und dem Verein Stadtmarketing Wertheim um.

Mitmachen kann bei der Aktion jeder, wer einen "Optimisten" findet kann ihn umstellen, mitnehmen, auch auf Reisen, sollte ihn dann aber fotografieren und das Foto online stellen.