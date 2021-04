per Mail teilen

Der Maschinenbauer Optima mit Hauptsitz in Schwäbisch Hall hat das Geschäftsjahr 2020 mit einem neuen Umsatzrekord abgeschlossen. Er betrug nach Unternehmensangaben mehr als 420 Millionen Euro. Auch die Mitarbeiterzahl habe sich auf insgesamt über 2.650 erhöht. Eine große Nachfrage gibt es nach Abfüll- und Verschließanlagen für Impfstoffe. Optima fertigt aber auch Anlagen, mit denen Masken und Filter produziert werden können. Auch im Konsumgüterbereich gab es eine starke Nachfrage. Am Firmensitz in Schwäbisch Hall-Hessental ist im laufenden Jahr der Bau einer neuen Montagehallte geplant. Zu den Investitionskosten macht das Familienunternehmen keine Angaben, auch nicht zum 2020 erzielten Gewinn.