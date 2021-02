per Mail teilen

Der Schwäbisch Haller Verpackungsspezialist Optima will mit einer Entwicklungspartnerschaft zusammen mit Voith an nachhaltigeren Papierverpackungen arbeiten. Das teilte das Unternehmen mit. Neue umweltschonendere Alternativen zu Kunststoffverpackungen sollen entwickelt werden, heißt es in einer Mitteilung. Der Verpackungsspezialist aus Schwäbisch Hall und das Technologieunternehmen aus Heidenheim wollen gemeinsam Verpackungen entwickeln, die Ressourcen schonen. Voith habe bereits Technologien entwickelt, um bei der Papierproduktion zum Beispiel den Wasser- und Energieverbrauch zu reduzieren. Gemeinsam sollen Verpackungsmöglichkeiten entwickelt werden, um auch Produkte mit Papier verpacken zu können, die bisher dafür ungeeignet sind.