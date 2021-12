Frauen- und Kinderschutzhaus in Heilbronn mit neuem Konzept

Die Beratungsstelle der Mitternachtsmission in Heilbronn wird zu einem Frauen- und Kinderschutzhaus umgebaut. Warum auf Anonymität künftig teilweise verzichtet wird.

Das sogenannte "Open House" wird in den Räumen der bisherigen Beratungsstelle in der Steinstraße 8 in Heilbronn entstehen. Die Mitternachtsmission, die zum Diakonischen Werk Heilbronn gehört, will mit ihrer Arbeit in Zukunft neue Wege mit Modellcharakter gehen.

"Mit der Aufgabe der Anonymität des Frauen- und Kinderschutzhauses müssen sich betroffene Frauen und Kinder samt ihrem Problem nicht verstecken, sondern bleiben Teil der Gesellschaft, die sie umgibt. Das reduziert ihr Gefühl, in ihrer Not auf sich alleine gestellt zu sein."

Nicht alle Frauen wünschten sich eine vollständige Trennung vom Partner, sondern vielmehr die Beendigung der Gewalt, hieß es beim Spatenstich am Dienstagvormittag. Mit dem neuen Konzept werde es möglich sein, falls vom Opfer gewünscht, auch den Täter in den Beratungsprozess miteinzubeziehen. Gute Täterarbeit sei auch immer guter Opferschutz, so Alexandra Gutmann.

Als Pionierprojekt wurde das "Open House" der Mitternachtsmission heilbronn bezeichnet. Es ist landesweit das erste mit einem solchen Konzept. SWR Jan Arnecke

"Open House" künftig rollstuhlgerecht

Das neue Konzept des Frauen- und Kinderschutzhauses war über mehrere Jahre hinweg auch mit betroffenen Frauen erarbeitet worden. Von Anfang an sei dabei klar gewesen, dass es mit dem "Open House" auch eine erste rollstuhlgerechte geschützte Unterbringung in der Region geben soll.

In Gesprächen seien auch die Nachteile der bisherigen Anonymität klar geworden. Alexandra Gutmann zitierte beim Termin zum Spatenstich betroffene Frauen, die die Anonymität belastet habe, deren Kinder sich beinahe eingesperrt gefühlt hätten. Außerdem sei eine wirkliche Anonymität in Zeiten der Digitalisierung kaum noch zu gewährleisten.

Millionenumbau durch Fördergelder möglich

Daher wolle man von einer bislang anonymen Unterkunft für Frauen mit Kindern hin zu einem sichtbaren, aber dennoch sicheren Haus mit Beratungszentrum kommen. Über viereinhalb Millionen Euro werden in das Projekt investiert. In Baden-Württemberg wird es das erste Frauen- und Kinderschutzhaus mit diesem Konzept sein.

Im ehemaligen Beratungszentrum in der Steinstraße 8 herrscht reger Baubetrieb. Anfang 2023 sollen hier sechs sichere Wohnungen für von Gewalt betroffene Frauen und Kinder und eine neue Beratungsstelle eröffnet werden. SWR Jan Arnecke

Der umfassende Um- und Anbau der bestehenden Beratungsstelle wird durch Projektmittel des Bundesinvestitionsprogramms "Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen" möglich. Auch das Sozialministerium des Landes beteiligt sich finanziell, ebenso die Evangelische Landeskirche in Württemberg.

"Dieses Leuchtturmprojekt mit bundesweiter Strahlkraft wird richtungsweisend für die Frauenhausarbeit sein und wird diese einen wichtigen Schritt weiterentwickeln."

Anonyme Schutzwohnungen bleiben

Die Eröffnung ist Anfang 2023 geplant. Die Bauarbeiten laufen bereits auf Hochtouren, daher ist der Spatenstich symbolischer Natur. Für hoch gefährdete Frauen, die zu Hause Gewalt erleben, wird es auch in Zukunft anonyme Schutzwohnungen geben, heißt es.