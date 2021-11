Dreitägige Konzertserie "Together" der Open Doors in Erlenbach

per Mail teilen

Die Coronazeit hat vielen Chören in der Region Heilbronn-Franken schwer zu schaffen gemacht. Der bekannte Chor Open Doors freut sich jetzt auf gleich drei Livekonzerte.

Die "Open Doors" veranstalten vom 5. bis 7. November wieder eine dreitägige Konzertserie in der Erlenbacher Sulmtalhalle (Kreis Heilbronn). In den vergangenen Wochen haben die Sängerinnen und Sänger dafür intensiv geprobt.

Online-Proben über viele Monate

Das Konzertmotto lautet "Together". Zusammenstehen mussten die Chormitglieder auch während der Corona-Lockdowns. Chorproben waren über lange Zeit nur via Online-Meetings möglich. Chorleiter Uli Dachtler fand diese Art zu singen sehr gewöhnungsbedürftig. Der Vollblutmusiker freut sich daher, dass jetzt gleich drei Konzerte nacheinander anstehen.

Besucherzahl begrenzt

Diese finden aber auch unter speziellen Corona-Schutzmaßnahmen statt. So ist die Besucherzahl in der Sulmtalhalle geringer als normal. Außerdem muss in der Konzertpause durchgelüftet werden. Weniger Zuhörer bedeuten unterm Strich auch weniger Einnahmen. Deshalb ist aus Kostengründen auch nur eine Generalprobe mit der Soundtechnik möglich.

Große Freude auch bei Chorleiter Uli Dachtler. SWR

Extra Probenwochenende

Die Vorfreude der Sängerinnen und Sänger der Open Doors, die einst das SWR 4 Chorduell für sich entscheiden konnten, ist jedenfalls riesig. Bei einem Probenwochenende in Kappelrodeck feilte das Ensemble etwa auch an den anspruchsvollen Choreographien zu den jeweiligen Songs.

"Die Sänger sind so scharf aufs Singen. In den letzten Proben war das Ensemble so gut wie nie. Die Leistungsbereitschaft ist enorm. Es ist wichtig für jeden."

Karten für die Konzertserie gibt es bei den Open Doors. Vor allem für die Konzerte am Freitag (5. November) und Sonntag (7. November) gibt es noch Eintrittskarten. Diese müssen persönlich an der Kasse abgeholt und bezahlt werden. Es gelten die entsprechenden Corona-Verordnungen des Landes.