Onlinesucht in der Corona-Pandemie: Ein Betroffener aus Crailsheim berichtet

Computerspielsucht - eine offiziell anerkannte Krankheit

Die Grundlage für medizinische Diagnosen bildet der weltweit gültige ICD-Code der Weltgesundheitsorganisation. Im neuen ICD-Code, dem sogenannten ICD-11, ist Computerspielsucht erstmals als offizielle Krankheit enthalten. Damit jemand als computerspielsüchtig gilt, müssen bestimmte Bedingungen erfüllt sein – zum Beispiel, dass die Person dem Computerspielen zunehmend höhere Priorität als anderen Aktivitäten gibt und immer weiterspielt, auch wenn sich negative Konsequenzen im Alltagsleben bemerkbar machen.

Außerdem muss das Verhalten mindestens über zwölf Monate hinweg auftreten und so schwerwiegend sein, dass es signifikante Beeinträchtigungen im Familienleben, im sozialen Bereich oder bei der Arbeit mit sich bringt.

Die neue ICD-11-Richtline tritt in Deutschland Anfang 2022 in Kraft. Im Gegensatz zu Computerspielsucht sind die Sucht nach sozialen Medien oder generelle Onlinesucht nicht in der neuen Richtlinie enthalten, werden aber in Fachkreisen diskutiert.