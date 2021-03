Die Handwerkskammer Heilbronn-Franken bietet für junge Menschen, die einen Ausbildungsplatz in Handwerksbetrieben suchen, ein sogenanntes Online-Speed-Dating an. 93 Betriebe aus der Region haben sich bereits eingetragen. Nun können sich Ausbildungswillige per Klick bis zum 30. April einen Beratungstermin per Internet oder auch am Telefon bei ihren Betrieben sichern. Im Gespräch mit SWR-Moderatorin Ina Beck beschreibt Sylvia Koptte-Mandel von der Handwerkskammer Heilbronn-Franken das Verfahren.