In Neckarsulm (Kreis Heilbronn) starten am Sonntag die Proben für den geplanten Jubiläumssong. Die Stadt feiert in diesem Jahr ihr 1.250-jähriges Bestehen. Anlässlich des Jubiläums soll das Volkslied "Im schönsten Wiesengrunde" aufgenommen werden - in einer neuen, modernen Version. Beteiligen können sich Chöre, Gesangsvereine sowie Sängerinnen und Sänger. Da momentan wegen der Corona-Pandemie noch keine Präsenzproben stattfinden können, starten die gemeinsamen Proben als Online-Videokonferenz. Weitere Proben sind am 7. März und 14. März, jeweils von 16 Uhr bis 16:45 Uhr geplant.