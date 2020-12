Das Weihnachtsgeschäft im örtlichen Einzelhandel in Heilbronn-Franken läuft in diesem Jahr meist online ab. Jetzt kurz vor Heilig Abend zieht das Geschäft auch virtuell an, es wird viel ausgeliefert, heißt es beispielsweise aus Wertheim, Schwäbisch Hall und Öhringen, sagt der dortige Stadtmanager Michael Walter: "Es sind viele Klicks und auch die Händler melden Stichprobenweise sehr regen Lieferverkehr. Es ist natürlich nicht das Weihnachtsgeschäft, das man erwartet hatte, aber es ist immerhin noch ein Teil, der jetzt noch in die Öhringer und Hohenloher aushalte geht. da sind einige Kunden sehr sehr zufrieden und die Händler haben natürlich auch ihre Umsätze, mal mehr, mal weniger, aber die Wertschöpfung ist hier vor Ort in einem gewissen Teil und es fließt nicht alles ins globale Netz." Regional online shoppen, geht auch nach den Feiertagen, bspw. auf oehringen-gemeinsam.de, schwaebischhall-aktiv.de/einkaufen oder lokalhelden-wertheim.de.