Der Heilbronner Prälat Harald Stumpf geht nach acht Jahren im Amt in den Ruhestand. Zum ersten Mal in der Geschichte der Evangelischen Landeskirche findet der Abschiedsgottesdienst wegen der Corona-Pandemie in begrenztem Rahmen statt. Der Gottesdienst wird in der Heilbronner Kilianskirche aufgezeichnet und ist auf der Internetseite der Evangelischen Landeskirche Württemberg abrufbar. Landesbischof Frank Otfried July würdigt Stumpf als einen Regionalbischof, dem das Gespräch mit Menschen verschiedenster Gesellschaftsbereiche am Herzen lag. Stumpf selber verstand sich stets als "Beziehungsmensch und Brückenbauer". Stumpf wurde 1958 in Meckenbeuren am Bodensee geboren, hat vier Kinder und war von 2006 bis 2011 Dekan in Freudenstadt.