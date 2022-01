per Mail teilen

Die Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim berät an diesem Dienstag Eltern von Abiturienten. In der Online-Veranstaltung informieren Berufsberater ab 18 Uhr kostenlos über Ausbildungs-, Studien- und Überbrückungsmöglichkeiten. Wegen der großen Nachfrage im vergangenen Jahr wird die Beratung am 26. Januar wiederholt.