Die Tarifverhandlungen im privaten Omnibusgewerbe gehen am Freitag in die zehnte Runde. Im Vorfeld haben am Donnerstagabend schon zahlreiche Busfahrer in Schwäbisch Hall unangekündigt gestreikt. Von 16 bis 18 Uhr haben sie am zentralen Omnibusbahnhof der Stadt die Arbeit niedergelegt, sagte ein Fahrdienstleiter von Stadtbus Schwäbisch Hall dem SWR.