Omikron-Welle in Heilbronn-Franken: Hausärzte und Kommunen befürchten Überlastung

Inzwischen ist Omikron die vorherrschende Variante bei den Covid-19-Infektionen in Heilbronn. In der gesamten Region bereiten sich jetzt Kommunen und Hausärzte auf die Omikron-Welle vor.

In Heilbronn ist die Omikron-Variante auf dem Vormarsch, bestätigt das Heilbronner Gesundheitsamt. Die genaue Größenordnung könne er allerdings nicht bestimmen, sagte Amtsleiter Peter Liebert dem SWR.

Heilbronner Gesundheitsamt rechnet nicht mit Welle von Intensiv-Patienten

Nur ein Teil der positiven Proben werde von den Laboren auf Varianten untersucht. Aus den vorliegenden Untersuchungen gehe allerdings hervor, dass die meisten mit Omikron infizierten Menschen in Heilbronn jünger sind als 40 Jahre:

"Wir rechnen deshalb zumindest erst mal nicht mit stark steigenden Patientenzahlen auf den örtlichen Intensivstationen."

Die Infektionen seien über das ganze Stadtgebiet verteilt. Eine besondere Häufung in bestimmten Gebieten sei nicht zu erkennen, so der Gesundheitsamtsleiter weiter. Omikron treffe alle Bereiche und Bevölkerungsschichten.

Hausärzte rechnen mit einem starken Anstieg von Patienten in den Praxen

Hausärzte in Heilbronn-Franken befürchten eine Überlastung ihrer Praxen durch die heranrollende Omikron-Welle. Der Allgemeinmediziner Manfred Frenzel, der Praxen in Beilstein und Ellhofen (Kreis Heilbronn) betreibt, erwartet einen Patientenansturm:

"Sehr, sehr schwierig wird es werden, unter Aufbietung aller Reserven. Wir haben das Glück, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weitgehend geimpft sind."

Dr. Manfred Frenzel rechnet mit einem Ansturm von Omikron-Patienten SWR

Telefonische Krankschreibung ist keine Entlastung für Ärzte

Die Gesundheitsminister der Länder wollen Ärzte angesichts der Omikron-Welle entlasten - so soll die telefonische Krankschreibung weiter möglich bleiben. "Ein Tropfen auf den heißen Stein", so Frenzel:

"Auch eine telefonisch bestellte Krankmeldung muss ja abgearbeitet werden. Es geht etwas schneller im Vergleich zu einem persönlichen Arzt-Patienten-Kontakt, aber es ist ein Problem der Menge. Wenn diese Mengen auftreten sollten, werden wir alle sehr große Probleme haben."

Auch die Vorsitzende der Kreisärzteschaft Schwäbisch Hall Elisabeth Koerber-Kröll bezweifelt, dass Telefon-Krankschreibungen wirklich eine Entlastung für die Hausärzte sind.

"Es kann schon erleichternd sein, weil wir manche niederschwellig telefonisch krankschreiben können, so wie wir es bisher gemacht haben (...) meistens sind es ja Atemwegsinfekte, ungefähr 60 Prozent im Moment."

Bei den Diagnosen per Videochat ist die Allgemeinmedizinerin jedoch skeptisch. Denn dazu fehlen ihr die technischen Voraussetzungen, wie in den meisten Praxen im Haller Raum.

Tauberbischofsheim rüstet sich mit Notfallplänen für Omikron

Auch Kommunen in Heilbronn-Franken bereiten sich auf die drohende Omikron-Welle vor. So sind Rathausbesuche meist nur noch nach Terminvereinbarung möglich.

Die Stadt Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) setzt auf Teamtrennung, zum Beispiel beim Bauhof SWR

Die Stadt Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) hat für systemrelevante Aufgabenbereiche besondere Notfallpläne erarbeitet und setzt auf Teamtrennung, zum Beispiel bei der Trinkwasserversorgung und beim Winterdienst:

"Da können wir es uns wirklich nicht leisten, dass das Team komplett ausfällt und deshalb ist es da besonders wichtig, sensibel darüber nachzudenken mit Teamtrennungen und allen möglichen Vorsichtsmaßnahmen."

Die 24 Beschäftigten im Bauhof wurden in zwei Gruppen getrennt, ein Team wurde komplett ausgelagert in ein Gebäude auf dem Laurentiusberg mit Büro, Sozialräumen, Umkleiden. Man sei in höchster Alarmbereitschaft, sagt der Bauhofleiter Mark Stephan. Der eigens eingerichtete Corona-Lenkungsstab in der Tauberbischofsheimer Stadtverwaltung hatte schon im Dezember Vorbereitungen getroffen und in allen Arbeitsbereichen die Regeln nochmals nachgeschärft.

Die Corona-Fälle nehmen auch im Main-Tauber-Kreis zu, die Einschläge kämen immer näher meint Bürgermeisterin Schmidt. Sie rechnet damit, dass Omikron über kurz oder lang auch die Stadtverwaltung treffen wird.