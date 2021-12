Gesundheitsamt: "Bei Omikron wird es bald sehr viele Kontaktpersonen in Quarantäne geben"

Die Omikron-Variante wird in den nächsten zwei bis drei Wochen genauso häufig sein wie die Delta-Variante. Davon ist das Gesundheitsamt des Landkreises Heilbronn überzeugt.

Die Folgen könnten sehr viele zu spüren bekommen, auch wenn sie gar nicht positiv auf Omikron getestet worden sind. Denn bei der Omikron-Variante ist die Kontaktpersonennachverfolgung wieder aktiviert. Wer Kontakt mit einer infizierten Person hatte, muss momentan für 14 Tage in Quarantäne, aus der man sich auch nicht freitesten kann. Dies gilt auch für Geimpfte und Genesene.

"Es wird eine große Anzahl an Kontaktpersonen geben. Im Moment geht es bei Omikron darum, die Ausbreitung aufzuhalten und zu verlangsamen. Omikron wird kommen. Aber es geht jetzt darum, das Ganze möglichst gut unter Kontrolle zu halten."

Wer als enge Kontaktperson gilt, das definiert das Robert-Koch-Institut (RKI). Das heikle an den aktuellen Vorgaben: Es reicht schon ein kurzes Gespräch ohne Maske, um bei einer späteren Omikron-Infektion des Gesprächspartners in Folge auch in Quarantäne zu müssen. Gleiches gilt für den Aufenthalt im selben Raum für länger als zehn Minuten, auch wenn durchgehend und korrekt ein Mund-Nasenschutz oder eine FFP2-Maske getragen wurde.

Wer bei Omikron in Quarantäne muss, kann sich nicht freitesten. SWR

Diskussion über Quarantäneregeln

Sollte sich Omikron so rasant wie in Nachbarländern ausbreiten, könnten also in kurzer Zeit viele Menschen zuhause in Quarantäne sein. Auf Bundesebene hat aus diesem Grund Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bereits eine Anpassung der Regeln ins Spiel gebracht.

Die aktuelle gültigen Quarantäneregeln bedürften mit Blick auf eine explosionsartige Verbreitung von Omikron einer Überarbeitung. "Wir können nicht das ganze Land in Quarantäne schicken", so Söder. Das RKI müsse einen Vorschlag vorlegen. So müsse etwa über Freitestmöglichkeiten für Geimpfte und Genesene nachgedacht werden, hieß es.

Gesundheitsamt: Kontaktverfolgung irgendwann nicht mehr möglich

Derzeit gelten aber die strengen Vorgaben und Quarantäneregeln bei Omikron-Fällen. Das Heilbronner Gesundheitsamt macht sich aber keine Illusionen, dass bei sehr vielen Omikronfällen auch die Kontaktverfolgung irgendwann nicht mehr machbar sein wird.

"Es wird aller Voraussicht nach so kommen wie bei der Delta-Variante, dass die Kontaktpersonennachverfolgung irgendwann nicht mehr stemmbar sein wird. Wenn Omikron die übliche Variante ist, wird man nicht mehr im Einzelfall Kontaktpersonen nachverfolgen können. Dann wird es die Haushaltsangehörigen betreffen und Einzelfälle etwa bei einem Ausbruchsgeschehen."

Das Gesundheitsamt geht momentan davon aus, dass es bei den Omikronfällen eine "Untererfassung", sprich Dunkelziffer gibt. Denn nicht alle Proben würden sequenziert, also auf die genaue Virusvariante hin untersucht. Auch aufgrund der Feiertage wird mit verzögerten Zahlen gerechnet.

Personell sei das Gesundheitsamt gut aufgestellt, so Thomas Schell. Es habe viele Neueinstellungen gegeben und er führe auch gerade wieder Bewerbungsgespräche. Es gebe zudem ein Call-Center, mit dem man sehr gute Erfahrungen mache. Die geschulten Mitarbeiter dort würden Kontaktpersonen anrufen und teils auch Fallermittlungen übernehmen, so Schell.

Landrat im Main-Tauber-Kreis appelliert an Bevölkerung

Zur Besonnenheit bei Omikron ruft der neue Landrat des Main-Tauber-Kreises, Christoph Schauder auf. Es gebe im Kreis mehrere Omikron-Fälle und mehrere Verdachtsfälle.

"Natürlich müssen wir jetzt sehr genau aufpassen, wie sich die Omikron-Variante in den nächsten Tagen und Wochen entwickelt. Ich rechne mit stark steigenden Fallzahlen. Ich warne davor, sich jetzt irgendwelche apokalyptischen Szenen auszumalen. Für uns kann ich sagen, wir sind gut darauf vorbereitet."

Das Kontakterpersonenmanagement im Zusammenhang mit der Omikron-Variante funktioniere, so Schauder. Er könne jetzt nur an die Bevölkerung appellieren, Kontakte zu beschränken, das sei momentan neben dem Impfen ein wirksames Instrument. Ruhe und Besonnenheit blieben auch jetzt das Gebot der Stunde.

"Unser Gesundheitsamt ist jetzt seit mittlerweile 22 Monaten im Sieben-Tage-Betrieb. Das ist eine sehr gut eingespielte Maschinerie. Wir haben auch seit einigen Wochen wieder Kräfte der Bundeswehr in unserem Gesundheitsamt vor Ort."

Die Bundeswehr hält sich bereit, um bei stark steigenden Omikron-Fällen erneut etwa auch das Gesundheitsamt im Stadtkreis Heilbronn zu unterstützen. Bis Ende Juli waren dort zeitweise bis zu 40 Soldaten bei der Kontaktnachverfolgung im Einsatz.

Bundeswehrsoldaten waren auch schon im Lankreis Heilbronn im Einsatz. SWR

Oberstleutnant Markus Mühlbauer koordiniert den möglichen Einsatz von Soldaten im Stadtkreis Heilbronn. Er hält es für gut möglich, dass Soldaten wieder gebraucht werden. Mit der Stadt ist er im regelmäßigen Austausch.

Soldaten kurzfristig einsetzbar

Momentan habe es die Stadtverwaltung aber noch gut im Griff. Die Erfahrungen in den zurückliegenden Monaten hätten aber gezeigt, dass sich Situationen "relativ schnell" ändern könnten. Man sei vorbereitet und in Vorwarnung. Bundeswehrsoldaten könnten zur Unterstützung auch ganz kurzfristig aktiviert werden.