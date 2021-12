Omikron und neue Stiko-Empfehlung - Reaktionen aus Heilbronn-Franken

per Mail teilen

Die Bund-Länder-Runde hat neue Corona-Maßnahmen beschlossen, Experten warnen eindringlich vor Omikron. Was sagen Unternehmen und Hausärzte in der Region zu den Entwicklungen?

"Corona macht keine Weihnachtspause" - das hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nach dem Treffen mit den Länderchefinnen und -chefs am Dienstag betont. Die Runde hat weitere Beschränkungen des privaten und öffentlichen Lebens beschlossen. Sie sollen aber erst nach Weihnachten gelten.

Spätestens ab dem 28. Dezember soll generell eine Obergrenze von zehn Personen für Privattreffen gelten, zudem sollen Clubs und Diskotheken schließen.

Kretschmann: Beschlüsse nicht ausreichend

Am 7. Januar will sich Scholz erneut mit den Länderchefs treffen, um über die Pandemiebekämpfung zu beraten. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) gehen die Beschlüsse nicht weit genug. Ihm fehle der "Instrumentenkasten", den man durch die gesetzliche Grundlage der "epidemischen Lage nationaler Tragweite" bis zu deren Auslaufen Ende November gehabt habe, sagte Kretschmann dem SWR.

Ihm fehle etwa eine Möglichkeit, die privaten Kontakte wirklich kontrollieren zu können, wie das etwa durch Ausgangsbeschränkungen auch für Geimpfte und Genesene möglich sei.

Vor allem wenn die Lage sich zuspitze, seien die beschlossenen Maßnahmen nicht ausreichend, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann. SWR

Lage auf Intensivstationen in Heilbronn-Franken angespannt

Kretschmanns Sorge spiegelt sich zum Teil auch in den Krankenhäusern in Heilbronn-Franken wieder. Die Sieben-Tage-Inzidenzen sind zwar überall in der Region gefallen, die Lage auf den Intensivstationen bleibt aber angespannt.

In Heilbronn-Franken sind nach Angaben des zentralen Intensivbettenregisters nur 9,5 Prozent aller Intensivbetten in der Region frei, das sind 18 von insgesamt 190 (Stand 22.12.). Rund jeder vierte Intensivpatient hat eine Corona-Infektion.

Unternehmen überdenken Maßnahmen

Auch Unternehmen werden von der weiteren Ausbreitung von Omikron betroffen sein, so die Prognose des Expertenrats der Bundesregierung. Ein Teil der Bevölkerung könnte wegen Krankheit oder Quarantäne bei der Arbeit ausfallen.

Der Künzelsauer Ventilatoren- und Elektromotorenbauer Ziehl-Abegg (Hohenlohekreis) sieht sich weiter gut aufgestellt. Vorerst gebe es keine weiteren Verschärfungen der bestehenden Corona-Regeln, sagte Unternehmenssprecher Rainer Grill dem SWR Studio Heilbronn.

Das Firmengelände von Ziehl-Abegg in Künzelsau. SWR

"Natürlich verfolgen wir die Entwicklung mit großer Aufmerksamkeit, denn letztendlich geht es darum, die Produktion am Laufen zu halten."

Das Unternehmen habe die Corona-Regeln seit zwölf Monaten nicht gelockert, somit müsse man jetzt auch nach aktuellem Kenntnisstand nichts verschärfen. Über die Feiertage bis zum 3. Januar habe das Unternehmen eine produktionsfreie Zeit, so Grill.

Neue Stiko-Empfehlung für Booster-Impfungen

Veränderungen gab es auch bei der Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) für Corona-Impfungen. Die Stiko empfiehlt Auffrischimpfungen wegen der Omikron-Variante des Coronavirus bereits nach mindestens drei statt nach sechs Monaten.

Der Allgemeinmediziner Manfred Frenzel, der Praxen in Beilstein und Ellhofen (beide Kreis Heilbronn) betreibt, hat diese Veränderung nicht erwartet.

"Ich bin überrascht, weil wir jetzt bereits alle Hände voll zu tun haben, die Fünf- und Sechs-Monatsregel abzuliefern, diese Menschengruppe zu impfen", sagte Frenzel dem SWR. Der Impfstoff sei sehr rar, es könnten gar nicht alle Leute bedient werden.

Manfred Frenzel hat Praxen in Beilstein und Ellhofen. SWR