Expertenrat befürchtet Ausfälle: Wie sich die kritische Infrastruktur auf Omikron vorbereitet

In Heilbronn-Franken bereiten sich die Verantwortlichen der öffentlichen Infrastruktur auf die Omikron-Variante vor. Solche Institutionen sieht der Expertenrat der Bundesregierung in Gefahr.

Viele Fragen sind noch offen rund um die Omikron-Variante: Wie ansteckend oder gefährlich ist die Virus-Mutante - oder wie lässt sich die drohende Welle zumindest abmildern?

Wegen der drohenden Ausbreitung der Omikron-Variante beraten Bund und Länder über verschärfte Corona-Maßnahmen. Mit Blick auf die Nachbarländer wie Holland oder Dänemark, wo Omikron schon die teils vorherrschende Virus-Variante ist, rüstet sich auch die Region Heilbronn-Franken gegen die drohende neue Corona-Welle. Besonders im Fokus stehen dabei Krankenhäuser, Feuerwehr, Rettungsdienst, Telekommunikationsanbieter, Strom- und Wasserversorger & Co. Denn auch sie müssten trotz eines hohen Krankenstands die öffentliche Versorgung weiter gewährleisten.

Feuerwehren würden auf "Nachbarschaftshilfe" zurückgreifen

Die Feuerwehren im Kreis Heilbronn setzen seit Pandemiebeginn auf strenge Konzepte und Schutzmaßnahmen, die regelmäßig überprüft und angepasst werden, so Kreisbrandmeister Bernd Halter. Sollte es aber personell doch einmal eng werden, arbeiten die Wehren im Kreis Heilbronn zusammen: Bei Bedarf kooperiere man miteinander, mit "Nachbarschaftshilfe und überörtlicher Unterstützung." Heißt: Die Feuerwehren greifen auf Personal und Material anderer Kommunen zurück.

Die Personalsituation bei der Feuerwehr muss kein Grund zur Sorge sein (Symbolbild) SWR

Bislang sei eine gute Versorgung aber noch sichergestellt: "Die Zahl der Feuerwehrangehörigen im Landkreis Heilbronn ist glücklicherweise auf einem guten Niveau", so Halter.

Polizei BW mit hoher Impfquote

Bei der Polizei Baden-Württemberg gibt es seit Pandemie-Beginn einen Stufenplan mit verschiedenen Eskalationsstufen. Dieser soll gewährleisten, dass die Arbeit trotz möglicher Personalengpässe weitergeht. Zudem sei die Impfquote hoch: "Auf der Grundlage unseres aktuellen Kenntnisstandes ist von einer gegen 92 Prozent gehenden Immunisierungsquote in der Polizei auszugehen", heißt es schriftlich auf SWR-Nachfrage.

Wegen dieser und weiterer Maßnahmen geht die Polizei davon aus, dass "der Dienstbetrieb der Polizei ohne wesentliche Einschränkungen gewährleistet wird" - trotz Omikron.

Weitere OP-Absagen bei den SLK-Kliniken Heilbronn möglich

"Wir rechnen damit, dass sich die Omikron-Variante ab Mitte Januar signifikant bei den Krankenhauseinweisungen bemerkbar machen wird", teilte Mathias Burkhardt, Pressesprecher der SLK-Kliniken Heilbronn, dem SWR mit. Damit würde sich eine mögliche fünfte Corona-Welle fast nahtlos an die vierte anschließen - ohne spürbare Entlastung für das Krankenhauspersonal.

"Je nach Verlauf des weiteren Infektionsgeschehens ist es nicht auszuschließen, dass weiterhin Operationen verschoben werden müssen."

Nahverkehr in Heilbronn-Franken soll nur notfalls reduziert werden

Die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) stehe bereits seit mehreren Wochen wieder in engem Austausch mit dem baden-württembergischen Verkehrsministerium, so Pressesprecher Michael Krauth. Ziel ist, so die AVG will, das Betriebsangebot in gewohntem Umfang aufrecht zu erhalten. Eine Reduzierung des Angebots sei derzeit nicht vorgesehen, so Krauth.

"Die Schulen sind weiterhin geöffnet und Arbeitnehmer gehen weiterhin regulär ihrer Arbeit nach, da bisher kein Lockdown verhängt wurde. Unser ÖPNV-Angebot wird also weiterhin flächendeckend benötigt."

Bahnhofsvorplatz in Heilbronn SWR

Sollte allerdings in den kommenden Wochen Personal krankheitsbedingt fehlen, müsste das Unternehmen gegebenenfalls auf "abgestimmte Notfallpläne umsteigen". Eine Überlastung durch Krankheitsfälle, sei an einem gewissen Punkt kaum zu vermeiden. "Im Zuge dessen müsste dann sicherlich das Angebot gezielt reduziert werden."

Um dieses Nahverkehrsangebot weiterhin aufrecht erhalten zu können, setzt laut Krauth auch die AVG auf die 3G-Regelung im Unternehmen sowie konsequentes Einhalten der AHA-Regeln und Homeoffice.

Main-Tauber-Kreis setzt auf Booster-Impfungen

In Lauda-Königshofen (Main-Tauber-Kreis) ist am Montag ein neuer regionaler Impfstützpunkt eröffnet worden. Man wolle damit auf die Aussage des Bundesgesundheitsministers reagieren, dass es mit Blick auf die Omikron-Variante vor allem auf Booster-Impfungen ankomme, so Markus Moll, Sprecher des Landratsamts. Auch der Krankenhaus-Träger, die BBT-Gruppe, hat drei weitere Impfstationen im Main-Tauber-Kreis eingerichtet: in Bad Mergentheim, Tauberbischofsheim und Wertheim.

Der regionale Impfstützpunkt des Main-Tauber-Kreises in Königshofen wurde am 20.12.2021 eröffnet. Bereits am Eröffnungstag wurden 350 Termine vergeben Landratsamt Main-Tauber-Kreis

Stadt Heilbronn und Main-Tauber-Kreis stellen sich gegen Omikron auf

Die Kreisverwaltung des Main-Tauber-Kreises und auch die Stadtverwaltung Heilbronn wollen alles daransetzen, trotz Omikron weiter arbeitsfähig zu bleiben. Gerade was essentielle Aufgaben wie das Gesundheitsamt, die Abfallwirtschaft, sowie den Kinder- und Jugendschutz betreffe, müsse eine Erledigung der Aufgaben zu jeder Zeit gewährleistet sein. Im Gesundheitsamt des Main-Tauber-Kreises werde aktuell wieder die Bundeswehr unterstützend eingesetzt, so Sprecher Markus Moll. Die Warnungen vor einem erhöhten Krankenstand aus der Wissenschaft, mit Blick auf die Omikron-Variante, nehme man ernst. Beispielsweise mit 3G-Regelung am Arbeitsplatz und Homeoffice.

dpa