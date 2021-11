Ehrung der Olympiateilnehmer

In Heilbronn und Neckarsulm (Kreis Heilbronn) wurden am Mittwochabend Sportlerinnen und Sportler, die an den Olympischen Spielen in Tokio teilgenommen haben, von ihren Vereinen empfangen. Bei den Red Devils Heilbronn wurden die beiden Ringer Frank Stäbler und Eduard Popp gefeiert, die für den Verein in der Bundesliga antreten. Stäbler holte bei Olympia die Bronze-Medaille. Popp war in Tokio im Viertelfinale ausgeschieden, holte aber zuvor bei den Europameisterschaften Bronze. Stäbler will in der kommenden Saison noch einmal für die Red Devils antreten - und dann seine Sportlerkarriere beenden. An der Ehrung nahm neben Vertretern der Stadt auch Landesinnenminister Thomas Strobl (CDU) teil. Auch in Neckarsulm wurden am Mittwochabend die fünf Schwimmerinnen und Schwimmer der Neckarsulmer Sport-Union, die in Tokio dabei waren, vom Neckarsulmer Oberbürgermeister Steffen Hertwig (SPD) im Rathaus empfangen.