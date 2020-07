Mit einer Charity-Radtour will der Handballer Oliver Binder aus Leingarten (Kreis Heilbronn) auf Kinder mit Behinderung aufmerksam machen. Er sammelt Spenden für einen Hilfsverein.

1.200 Kilometer in 12 Tagen will Oliver Binder schaffen - für Kinder mit Behinderung. Bei einer Veranstaltung im vergangenen Jahr kam Oliver Binder auf die Idee, sich für Kinder mit Behinderung einzusetzen. Der Handballspieler aus Leingarten unterstützt mit seiner Charity-Radtour den Verein "Hope for Children Heilbronn". Schon in den ersten Tagen seiner Rundfahrt kamen laut Binder über 4.000 Euro Spenden zusammen.

Oliver Binder auf seinem gepackten Rad für die Tour Oliver Binder

"An dieser Stelle an alle, vielen lieben Dank. Jeder Cent ist wichtig. Und wir möchten zusammen das Maximale für unsere Kinder herausholen." Oliver Binder aus Leingarten

Längste Etappe um Bodensee

An diesem Montag ist Binder auf seine längste Etappe gestartet. Einmal um den Bodensee inklusive der Nebenarme. Rund 200 Kilometer will er an einem Tag fahren. Dafür hat er sich am Sonntag auf einem Campingplatz bei Bregenz ein wenig regeneriert.