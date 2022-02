per Mail teilen

Das Familienzentrum Olgakrippe in Heilbronn ist im Finale des Deutschen Kita-Preises 2022. Aus diesem Anlass wird ein Expertenteam die Einrichtung und deren Arbeit am Donnerstag digital besuchen und bewerten. Die Ergebnisse gehen dann an die Jury des Deutschen Kita-Preises, die im Mai die Preisträger auswählen wird.