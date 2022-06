Oldtimer-Rallye durch die Region

Von Stuttgart nach Boxberg (Main-Tauber-Kreis) ist an diesem Wochenende die Bosch Boxberg Klassik Oldtimer-Rallye unterwegs. Mit rund 150 historischen Fahrzeugen geht es an diesem Wochenende auch durch die Region Heilbronn-Franken. Startpunkt war am Samstag das Mercedes-Museum in Stuttgart. Von dort führte die Route zum ersten Stopp nach Abstatt (Kreis Heilbronn) zu Bosch. Am Sonntag wird die Rallye fortgesetzt, vorbei an Schwöllbronn und Sindeldorf (Hohenlohekreis) nach Boxberg zum Bosch Prüfzentrum. Dort ist am Sonntag noch bis 17 Uhr auch Tag der offenen Tür.