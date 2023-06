22. Oldtimer-Rallye Bosch Boxberg Klassik in der Region

Die Oldtimer Rallye Bosch Boxberg Klassik führt am Sonntag durch die Region. Ziel der Etappe ist das Bosch Prüfzentrum Boxberg, das in diesem Jahr 25 Jahre alt wird.

Für Olditmer-Fans gibt es am Sonntag einiges zu sehen. Die beliebte Oldtimer-Rallye Bosch Boxberg Klassik wird durch die Region fahren. Es ist bereits die 22. Auflage. Auf der Strecke liegen am Vormittag etwa Wüstenrot (Kreis Heilbronn) oder das Kloster Schöntal (Kreis Heilbronn). Bereits am Samstag waren die rund 150 historischen Fahrzeuge am Technik Museum in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) gestartet. Die erste Etappe führte die Teilnehmer zum Bosch Standort Schwieberdingen (Landkreis Ludwigsburg).

Umfangreiches Rahmenprogramm

Am Sonntag steuern die Fahrerinnen und Fahrer das Bosch Prüfzentrum in Boxberg (Main-Tauber-Kreis) an, welches in diesem Jahr 25 Jahre alt wird. Dort wird auch die Siegerehrung stattfinden, außerdem gibt es einen traditionellen Korso auf dem drei Kilometer langen Hochgeschwindigkeitsoval.

Der traditionelle Korso auf der Teststrecke. SWR

Zwischen 10 und 17 Uhr öffnet das Prüfzentrum seine Tore für Besucher. Es gibt ein umfangreiches Rahmenprogramm. Interessierte können bei Drift-Fahrten mit historischen Rallye-Fahrzeugen mitfahren. Außerdem kann man auf einer E-Kart-Bahn schnelle Runden drehen. Der Eintritt ist frei, es gibt auch ein kulinarisches Angebot. Das Bosch Testgelände in Boxberg ist normalerweise für die Öffentlichkeit gesperrt.