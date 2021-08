Die Mainfähre Mondfeld in Wertheim (Main-Tauber-Kreis) hat am Freitagmittag offiziell einen neuen Besitzer bekommen. Die eigentlich geplante Übergabe im vergangenen Dezember war wegen der Pandemie verschoben worden. Der Fährbetrieb der Familie Hörnig betrieb die "schwimmende Brücke über den Main" bereits seit 1887. Doch die Fähre sei nicht mehr wirtschaftlich gewesen, heißt es in einer Mitteilung. Neuer Besitzer ist seit November der Zweckverband Mainhafen Wertheim, an dem auch die Städte Wertheim und Stadtprozelten (Kreis Miltenberg) beteiligt sind. Der neue Übergabetermin kam nicht von ungefähr, denn am Freitagmittag wurde der 40.000 Fahrgast in diesem Jahr erwartet.