Mit Corona-Verspätung: Programmierschule 42 Heilbronn feiert Eröffnung

Seit Juni 2021 kann man an der 42 Heilbronn Programmieren lernen. Aufgrund der Corona-Pandemie hat sich die offizielle Einweihung mit der Wirtschaftsministerin verzögert.

Am Montag gibt es in Heilbronn etwas zu feiern: Die Programmierschule 42 Heilbronn wird offiziell eingeweiht. Mit dabei ist auch die Wirtschaftsministerin des Landes Baden-Württemberg, Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU). Denn mit ihrem besonderen Peer-Learning-Konzept ist die 42 Heilbronn in Deutschland so ziemlich einzigartig.

Peer-Learning als eine neue Form der Bildung

Ziemlich einzigartig deshalb, da es seit letztem Jahr gleich zwei Standorte der Programmierschule mit französischen Wurzeln gibt: Einen in Wolfsburg und einen in Heilbronn.

Die Schulen bauen auf sogenanntes Peer-Learning, also das Lernen voneinander statt Frontalunterricht. Dass das funktioniert, das zeigt sich bereits in Frankreich, wo es die 42 schon seit 2013 gibt.

"66 Prozent der Studierenden in unserem Netzwerk bekommen schon nach ihrem ersten Praktikum ein Jobangebot."

Die Idee: Kein Unterricht im klassischen Sinne, stattdessen gibt es Projekte, die bearbeitet werden. Am Ende muss das Projekt dann präsentiert werden. Damit man seinen Code nicht einfach irgendwo klaut, wird dann auch nochmal in einer Fragerunde geprüft, ob der oder die Präsentierende den Code auch wirklich verstanden hat.

Eröffnung der Programmierschule 42 in Heilbronn SWR

Das machen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 42 Heilbronn, die den Studierenden gerne mit Rat und Tat zur Seite stehen. Alles andere lernen die Studierenden durch Tutorials, Recherche und gemeinsames Arbeiten.

Große Chance für Baden-Württemberg

Auch die Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) ist überzeugt vom Konzept der 42 Heilbronn.

"Die Erfahrungen haben gezeigt, dass dieses Konzept sehr erfolgreich ist. […] Ich kann jeden nur einladen sich das auch einmal anzusehen."

Auch sie ist am Montagnachmittag dabei gewesen, als die 42 Heilbronn mit knapp neun Monaten Corona-Verspätung eingeweiht wurde. In Heilbronn entwickle sich gerade vieles im Bereich der IT, so zum Beispiel die neue Programmierschule oder auch der KI-Innovationspark.

Mit einem solchen, neuen Bildungsangebot, das so fernab vom Mainstream, vom Frontalunterricht angesiedelt ist, eröffneten sich in Baden-Württemberg auch weitere neue Chancen, junge Menschen die IT näher zu bringen, so Hoffmeister-Kraut.

"Wir haben einen enormen Bedarf, nicht nur in der IT-Branche. […] Und damit ist jedes Angebot, das dazu da ist zu qualifizieren, natürlich herzlich willkommen."

Komplett kostenlos dank starker Partner

Eine weitere Besonderheit, die das Angebot der 42 Heilbronn besonders niedrigschwellig macht: Für alle Studierenden ist das Lernen kostenlos. Die private Bildungseinrichtung wird hauptsächlich von der Dieter-Schwarz-Stiftung aus Neckarsulm (Kreis Heilbronn) finanziert.

Hinzu kommen Industriepartner, wie Microsoft, Porsche, MHP und jüngst auch Audi, die die Schule finanziell unterstützen, Praktika anbieten oder Stipendien vergeben.

Eröffnung der Programmierschule 42 in Heilbronn SWR

"Ich hatte keinerlei Vorerfahrungen. Ich bin jetzt knapp zehn Monate dabei und bin von mir selbst überrascht, was ich für einen Sprung gemacht habe."

Außerdem gibt es keine Vorgabe zur Aufnahme, jeder und jede ist willkommen – auch ohne Vorerfahrung im Coden. Zu Beginn durchläuft jeder und jede ein einmonatiges Aufnahmeverfahren, das den Studierenden einen Einblick in das Lernen an der 42 Heilbronn näherbringt. Dass man hier auch ohne jegliche Vorerfahrung erfolgreich sein kann, bestätigt unter anderem der Student Alexander Kurz.