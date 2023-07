71 Organisationen haben in einem offenen Brief bundesweit über 80 Stadtwerke aufgefordert, den Lobbyverband "Zukunft Gas" zu verlassen. Mit dabei sind Organisationen aus Heilbronn.

Über 70 Organisationen, darunter das "Aktionsbündnis Energiewende Heilbronn" und "Heilbronn for future", haben in einem offenen Brief bundesweit über 80 Stadtwerke aufgefordert, den Lobbyverband "Zukunft Gas" zu verlassen. Der Aufruf richtet sich auch an den Heilbronner Gasversorger HNVG und die Stadtwerke Neuenstadt (Kreis Heilbronn).

Mitfinanzierung von klimaschädlicher Lobbypolitik?

Ihre Kritik: Die Stadtwerke würden durch ihre Mitgliedsbeiträge in Millionenhöhe eine klimaschädliche Lobbypolitik mitfinanzieren, statt sich von fossilen Energieträgern zu lösen und sich für erneuerbare Energien einzusetzen. Das stünde in einem deutlichen Widerspruch zur Energiewende.

Der Verband "Zukunft Gas" vertrete vor allem die Interessen der fossilen Industrie, bewerbe Erdgas als klimafreundlichen Energieträger und verschärfe so die Klimakrise. Das müsse gestoppt werden, so die Forderung der Organisationen.

Kritik am neuen Heilbronner Gas- und Dampfkraftwerk

Scharfe Kritik übt das "Aktionsbündnis Energiewende Heilbronn" unterdessen an dem neuen Gas- und Dampfkraftwerk in Heilbronn, das die EnBW im Herbst als Ersatz für das Kohlekraftwerk bauen will.

Mit dem Neubau eines Erdgas-Großkraftwerkes als Ersatz des Kohlekraftwerkes werde von einem fossilen Brennstoff auf einen anderen fossilen Brennstoff gewechselt. Dies sei nicht klimagerecht, heißt es.