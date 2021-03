Der Landkreis Schwäbisch Hall und die beiden Kreisstädte Schwäbisch Hall und Crailsheim fordern als Corona-Hotspot Impfdosen aus dem Kontingent der EU. Dies steht in einem Schreiben an das Sozialministerium und Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne). "Als derzeitiger Hotspot-Landkreis im Land Baden-Württemberg gehen wir davon aus, dass aus diesem EU-Sonderkontingent mit Priorität in unserem Landkreis geimpft wird", schreiben Landrat Gerhard Bauer und die Oberbürgermeister Hermann-Josef Pelgrim aus Hall und Christoph Grimmer aus Crailsheim. Man sei mit den Impfzentren und den Hauärzten in der Lage, die Bürger nach der vorgegebenen Reihenfolge durchzuimpfen. Bereits vergangene Woche wurde vom Kreis um mehr Impfdosen gebeten, die es aber nicht gibt. Jetzt hoffen die Verantwortlichen eben auf den Hotspot-Impfstoff der Europäischen Union. Der Kreis Schwäbisch Hall hat in Baden-Württemberg die höchste Inzidenz pro 100.000 Einwohner. Besonders betroffen ist Crailsheim.