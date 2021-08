In Offenau (Kreis Heilbronn) an der B27 liegt der Verkehr momentan wegen einer Baustelle still. Anwohner finden das gut, die ansässigen Geschäfte sind anderer Meinung.

Wer schon einmal an einer viel befahrenen Straße gewohnt hat, kann sich vorstellen, dass es durchaus entspannt sein kann, wenn diese Straße zumindest zeitweise gesperrt ist. In Offenau ist derzeit die B27 nach dem Ortsausgang von Gundelsheim dicht. Anwohner finden das gut, anders ist es bei den ansässigen Geschäften an der Durchgangsstraße. "Die Laufkundschaft fehlt, aber wir haben hier eine gute Gemeinde, die uns unterstützt." Seit Dienstag wird gebaut. Noch mindestens bis kommenden Mittwoch soll das so weiter gehen. Die durch Offenau gehende Durchgangsstraße weiß Bürgermeister Michael Folk (SPD) zu schätzen. Die Durchgangsstraße sei toll, weil sie die Grundlage für eine gute Nahversorung sei, so Folk: "Ohne diese Straße wäre die Versorgung nicht so gut, wie sie ist." Bald noch mehr Verkehr auf B27 Sobald der Abschnitt bei Offenau fertiggestellt ist, könnte der Verkehr sogar noch zunehmen, denn kommende Woche wird auf der anderen Neckarseite in Untereisesheim gebaut. Dort wird ab Montag die Ortsdurchfahrt gesperrt und das wird deutlich länger dauern, die Reparaturarbeiten sind dort bis kommenden April angesetzt.