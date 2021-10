per Mail teilen

Der Brand eines Ofenrohrs am Mittwochabend in Mulfingen (Hohenlohekreis) ist glimpflich ausgegangen. Gegen 22 Uhr begann das Kaminrohr in der Wohnung eines 47-Jährigen, stark zu qualmen - laut Feuerwehr wohl durch sogenannten Glanzruß, der sich im Inneren entzündet hatte. Die Einsatzkräfte konnten den Brand löschen, bevor jemand verletzt oder das Gebäude beschädigt wurde.