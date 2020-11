per Mail teilen

Auf einem Firmengelände in Hardthausen (Kreis Heilbronn) hat am Dienstagvormittag ein Ölfass gebrannt. Zuerst war nach Polizeiangaben von einem Öltank die Rede. Durch die starke Rauchentwicklung gab es auch Sichtbehinderungen auf der A81. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, verletzt wurde niemand. Nach Polizeiangaben sollte das Fass aufgeflext werden. Dabei entzündete sich Öl in dem Fass durch Funken.