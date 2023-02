Hohenloher Energiehändler befürchtet steigenden Ölpreis nach Erdbeben

per Mail teilen

Die schweren Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion könnten sich auf den Ölpreis bei uns auswirken. Darauf weist der Tankstellenbetreiber Energie Direkt Hohenlohe EDi hin.

Der Betrieb am türkischen Ölexportterminal in Ceyhan ist zum Erliegen gekommen, ebenso sind Lieferströme durch die wichtige Kirkuk-Ceyhan-Pipeline eingestellt. Das würde sich auf den Ölpreis auswirken, heißt es vom Mineralölhändler und Tankstellenbetreiber "Energie Direkt Hohenlohe EDi". Verbraucherinnen und Verbraucher müssten sich deshalb derzeit auf Preissteigerung von etwa einem Euro pro 100 Liter Öl einstellen, so die Einschätzung.

Weitere Auswirkungen gering

Der bundesweite Lobbyverband der Mineralölindustrie "en2x" schätzt die Auswirkungen allerdings als überschaubar ein. In Sachen Versorgung gebe es außerdem gar keine Auswirkungen, da Deutschland kein Öl von dort beziehe.