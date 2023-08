Öhringer Hoffnungshäuser werden bezogen

In Hoffnungshäusern leben Einheimische mit Geflüchteten eng zusammen. So soll Integration gelingen. In Öhringen werden gerade 19 Wohnungen bezogen.

In Öhringen (Hohenlohekreis) werden momentan drei sogenannte Hoffnungshäuser bezogen. In dem integrativen Wohnprojekt leben geflüchtete Menschen und Einheimische zwar in einzelnen Wohnungen, teilen jedoch mehrere Gemeinschaftsbereiche. Es ist das zehnte Hoffnungshaus der Hoffnungsträger Stiftung in Baden-Württemberg. Angelika Röhm betreut dort die Bereiche Programme & Standorte. Sie lebt selbst in einem Hoffnungshaus und kennt deshalb die Herausforderungen der Wohnprojekte: Ehrenamtliche engagieren sich in Hoffnungshäusern Für die gelungene Integration helfen die durchdachten Räume in einem Hoffnungshaus. Im Mittelpunkt stehe der Austausch unter den Bewohnern. Es es brauche Offenheit für unterschiedliche Kulturen, erklärt Angelika Röhm. Etwa zur Hälfte ziehen in Öhringen Geflüchtete ein und Einheimische.