Öhringer Hallenbad bleibt geschlossen

Der Öhringer Gemeinderat hat am Dienstagabend nicht über die Wiedereröffnung des Hallenbad abgestimmt. Auf Antrag dreier Fraktionen wurde der Punkt von der Tagesordnung genommen.

Seit Ende der Freibadsaison ist das Hallenbad in Öhringen (Hohenlohekreis) geschlossen, um knappe und teure Energie einzusparen. Die Stadt will auf alles verzichten, was nicht zur Daseinsvorsorge gehört. Die Fraktion der Freien Wähler Vereinigung stellte dagegen jüngst den Antrag erneut, zum dritten Mal über die Öffnung des Hallenbades abzustimmen, da sich die Lage auf dem Energiemarkt entspannt habe.

Das sahen die Fraktionen Liberale Öhringer, SPD und die Grünen anders und ließen die Abstimmung über die Wiedereröffnung des Hallenbades mehrheitlich wieder von der Tagesordnung streichen. Dazu heißt es in einer schriftlichen Erklärung: "Argumentiert wurde, dass sich an der fragilen Energielage nichts geändert habe. Mit Mehrheit wurde dem Antrag zugestimmt."

Seit Juli ist das Bad geschlossen

Im Juli ist das Bad wegen der drohenden Energiekrise geschlossen worden. Die Konsequenzen waren hart, unter anderem für Familien, die ihre Kinder zu Schwimmkursen angemeldet hatten. Diese Kurse fielen aus. Eine Petition im September veranlasste eine neue Abstimmung. Dabei entschied der Gemeinderat, am Beschluss festzuhalten. Oberbürgermeister Thilo Michler (parteilos) sagte damals, nur ein "Wunder" könne dafür sorgen, dass das Hallenbad diesen Winter wieder öffnen kann.