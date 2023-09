Umbau beginnt: Öhringer Sporthalle wird wieder Geflüchtetenunterkunft

Die Sporthalle der Gewerblichen Schule wird zur Geflüchtetenunterkunft. Weitere Hallen könnten folgen. Das hat vor allem Konsequenzen für Kinder und Jugendliche.

In Öhringen (Hohenlohekreis) haben die Umbauarbeiten an der Sporthalle der Gewerblichen Schule begonnen. Damit kann in der Halle ab sofort kein Schul- und kein Vereinssport mehr stattfinden. Ab Mitte Oktober sollen in der Halle bis zu 68 Geflüchtete untergebracht werden können. Die Schule, der Vereinssport und die Kommunalpolitik sind unzufrieden.

Landrat Neth hadert mit Entscheidung

Für den Landrat des Hohenlohekreises, Matthias Neth (CDU), sei es eine schwierige Entscheidung gewesen. Es sei die letzte Möglichkeit gewesen, wieder eine Halle zu belegen. Er finde es besonders bitter, dass die Nachricht zum Schulstart gekommen sei. Die Entscheidung sei aber notwendig gewesen, weil sich die Zuweisungszahlen kurzfristig noch einmal erhöht hätten. Ob noch weitere Hallen für die Unterbringung Geflüchteter genutzt werden müssen? Für den Winter könne man nichts ausschließen, sagt Neth.

Er wisse, dass diese Lösung eine Bedrohung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt sei und hoffe, dass die Bundespolitik die Probleme der Kommunen bei der Geflüchtetenunterbringung sieht, so Neth gegenüber dem SWR.

Kinder und Jugendliche müssen mit dem Sport ausweichen

Der Rektor der Gewerblichen Schule, Wolfgang Roll, ist nicht begeistert von den Plänen. Drei Schulen greifen auf zwei Sporthallen zu, erzählt er, wenn eine davon wegfalle, werde es eng. Er muss derzeit noch für zwei Klassen eine Sportstätte für den Freitagmorgen organisieren.

Aber auch der Vereinsport ist von den Umständen betroffen. Andreas Kraft von der Judoabteilung der TSG Öhringen sagt, im Normalfall trainieren vor allem die Jugendlichen der rund 100 aktiven Mitglieder seiner Abteilung an vier Abenden in der Woche in der Halle. Jetzt müssten sie zum dritten Mal seit 2015 eine anderen Lösung finden, so Kraft. Das zu organisieren, habe ihn viel Aufwand und zwei Wochen Zeit zu trainieren gekostet. Der Unmut in der Abteilung ist groß, er rechnet mit weiteren Vereinsaustritten. Für ihn sei es ein "Armutszeugnis", wie die Regierung und der Hohenlohekreis mit dem Vereinssport umgingen.

Pläne in Oberrot: Bürger besorgt

Weil die bestehenden Unterkünfte für Geflüchtete voll ausgelastet sind und weiterer Wohnraum benötigt wird, könnte auch in Oberrot (Kreis Schwäbisch Hall) eine weitere Unterkunft entstehen, teilt die Gemeindeverwaltung mit. Es besteht die Möglichkeit, dass bis zu 127 Geflüchtete in einem Verwaltungsgebäude im ehemaligen Schefenacker-Arael untergebracht werden können. Ein Mietvertrag ist bereits abgeschlossen, heißt es von der Gemeindeverwaltung, jetzt stehen Umbauarbeiten im Gebäude an.

Ob die Einrichtung letztendlich kommt oder nicht, habe der Landkreis in der Hand, heißt es weiter. Bürgerinnen und Bürger von Oberrot wenden sich derzeit vermehrt an die Gemeinde, weil sie sich hinsichtlich der Größe der Einrichtung sorgen würden. Am 11. Oktober soll es deshalb eine Informationsveranstaltung in der Kultur- und Festhalle geben. Die Gemeinde sucht weiterhin nach Menschen, die den Geflüchteten bei der Integration helfen möchten.