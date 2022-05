per Mail teilen

In Öhringen (Hohenlohekreis) sind in diesem Frühjahr sieben Spielplätze für 140.000 Euro erneuert worden. Unter anderem wurden neue Klettertürme, Rutschen und Spielgeräte für Kinder ab zwei Jahren aufgebaut, teilte die Stadt am Mittwoch mit. Damit habe man auf Anregungen von Bürgern reagiert, heißt es, die sich mehr Bewegungsmöglichkeiten für die Kleinen wünschten. Dem Wunsch nach Sonnensegeln konnte nicht nachgekommen werden. Diese seien unter anderem bei Gewitter zu gefährlich, heißt es weiter. Deshalb wurden vermehrt Bäume gepflanzt. Insgesamt gibt es jetzt 58 Spielplätze im Öhringer Stadtgebiet. Diese wurden seit 2013 nach und nach erneuert oder neu gebaut.