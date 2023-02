Öhringen: Solaranlagen dürfen auf historische Dächer

Nach Wertheim hat nun auch Öhringen eine entsprechende Satzung zugelassen, nach der jetzt auch auf historischen Gebäuden Photovoltaikanlagen installiert werden dürfen.

In Öhringen (Hohenlohekreis) können Solaranlagen jetzt auch auf den Dächern historischer Gebäude in der Altstadt installiert werden. Am Freitag tritt die entsprechende Satzung in Kraft, die der Öhringer Gemeinderat bereits am 24. Januar dieses Jahres zugelassen hatte.

Photovoltaik soll Stadtgestalt möglichst wenig beeinflussen

Möglich ist das durch eine Ergänzung der Öhringer Gestaltungssatzung. Die neuen Vorgaben seien notwendig, damit die historische Dach- und Stadtgestalt möglichst wenig beeinträchtigt werde, heißt es in einer Mitteilung.

Deshalb sind bei den Solaranlagen beispielsweise keine Abtreppungen und gezackte Ränder zulässig, auch keine aufgeständerten Module. Ebenso geregelt ist die Farbgebung: Blaue Module etwa sind nicht gestattet. Mit dem Anbringen von Solaranlagen im Innenstadtbereich könne ein weiterer Beitrag zur klimaneutralen Erzeugung von Warmwasser und Strom geleistet werden, hieß es.

Auch in Wertheim: Solaranlagen auf historischen Dächern zulässig

Bereits im Oktober 2022 hatte der Gemeinderat Wertheim (Main-Tauber-Kreis) einer entsprechenden Satzung zugestimmt. Dort müssen allerdings Einzelfallprüfungen des Landesdenkmalamts über Genehmigungen entscheiden.

Es gibt allerdings die Weisung der baden-württembergischen Landesregierung, Solaranlagen auf denkmalgeschützten Gebäuden wohlwollend zu prüfen.