"Öhringen liest ein Buch" startet

In der Öhringer Kultura (Hohenlohekreis) startet am Donnerstagabend um 19:30 Uhr zum dritten Mal die Aktion "Öhringen liest ein Buch". Dieses Mal mit einer Blind-Date-Lesung der diesjährigen Autorin. Den Namen der Autorin, deren Buch in diesem Jahr ausgewählt wurde, erfahren die Teilnehmer erst vor Ort. Bei der Aktion "Öhringen liest ein Buch" lesen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus Stadt und dem Umland gemeinsam das gleiche Buch und tauschen sich dann bei verschiedenen Veranstaltungen darüber aus. Die Veranstaltung wurde 2019 ins Leben gerufen, nachdem Öhringen die Baden-Württembergischen Literaturtage ausgerichtet hatte und erfreut sich seitdem großer Beliebtheit, so der Öhringer Oberbürgermeister Thilo Michler (parteilos).