In Öhringen werden am 28. Oktober drei neue Gebäude der Hoffnungsträger Stiftung offiziell eröffnet. Die Stadt führt schon Gespräche über weitere Standorte.

Die neuen Hoffnungshäuser in Öhringen (Hohenlohekreis) sind mit 60 Menschen zum großen Teil schon voll belegt. Gemeinsam leben hier ein Drittel Deutsche und zwei Drittel Geflüchtete. Die Hoffnungsträger Stiftung baut und bezahlt die Häuser und sorgt mit ihrem Konzept für die Integration. Auch deshalb wünscht sich Oberbürgermeister Thilo Michler (parteilos) mehr davon. Drei mögliche Standorte seien im Gespräch, sagte er dem SWR. Einer davon im Baugebiet Limespark.

Die momentane Anzahl an Flüchtlingen sei einfach nicht mehr zu schaffen, Wohnraum fehle überall, sagt Michler. Daher ist er für die Unterstützung der Stiftung dankbar. So könnten vor allem Menschen eine Wohnung finden, die auf dem hiesigen Wohnungsmarkt besonders diskriminiert werden. Unter den Geflüchteten hätten die Ukrainer auf dem freien Markt die besten Chancen, Menschen mit schwarzer Hautfarbe dagegen so gut wie keine, so Michler.

Siebenmal mehr Bewerbungen als Plätze

Wer in einem der Häuser leben möchte, muss sich bei der Stiftung bewerben. Dabei greift die Stiftung auf Auswahlkriterien und Erfahrungen von anderen Standorten zurück. Die Deutsche Julia Olabiyi ist mit einem Nigerianer verheiratet und hat zwei Kinder. Sie haben sich ganz bewusst für das Konzept im Hoffnungshaus entschieden.

Zehn Stunden im Monat müssen sie sich für die Gemeinschaft engagieren. "Ich lebe einfach Nachbarschaft, habe ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte", sagt sie. So hilft sie zum Beispiel ihrer syrischen Nachbarin bei der Bürokratie, dafür schaut diese nach Olabiyis Schwiegermutter. Es sei ein Geben und Nehmen.

Hoffnungsträger Stiftung: "Wir sind keine Antwort auf die großen Flüchtlingsthemen"

Uns ist bewusst, dass wir so nur einem sehr kleinen und überschaubaren Teil an Menschen helfen können, sagt Verwalter Rainer Dorsch. "Aber wir glauben auch daran, dass in jedem Menschen ein "Hoffnungsträger" stecken kann. Dass dieses Modell gelingender Integration Schule macht und Menschen zeigt, dass es geht.", so Dorsch. Denn es brauche viele, um viele Menschen integrieren zu können.

Oft seien Menschen, die hier in Deutschland ankommen, nur auf den Titel Flüchtling, Asylbewerber oder die Anzahl reduziert worden. Es sei enorm wichtig, ihnen wieder als Menschen mit Geschichte und mit Liebe zu begegnen, so Dorsch.

Akzeptanz in der Nachbarschaft

In Schwaigern im Kreis Heilbronn hatte ein Bürgerentscheid den Bau von Hoffnungshäusern verhindert. Die Stiftung hatte daraufhin entschieden, nur noch in größeren Städten zu bauen. "Wir haben in Öhringen die Nachbarschaft vorab mit eingebunden, sie eingeladen, sich die Hoffnungshäuser in Straubenhardt bei Pforzheim anzuschauen", so Oberbürgermeister Michler. Unmut über die Hoffnungshäuser in der Nachbarschaft habe es in Öhringen bisher nicht gegeben.