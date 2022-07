Abgebrannte Gleisbaumaschine soll geborgen werden

Am Öhringer Hauptbahnhof (Hohenlohekreis) soll am Donnerstag die Gleisbaumaschine abtransportiert werden, die vergangene Woche brennend und führerlos kilometerweit bis nach Öhringen gerollt war. Die tonnenschwere, abgebrannte Gleisbaumaschine soll mit einem mobilen Kran auf einen Tieflader gehoben werden, so ein Sprecher der Bundespolizei. Da sie absichtlich zum Entgleisen gebracht wurde, muss das Gerät aus dem Gleisbett gehoben werden. Kurzzeitig kann es dabei zu Einschränkungen des Bahnverkehrs im Öhringer Hauptbahnhof kommen, größere Behinderungen werden nicht erwartet. Die Maschine wird anschließend mit dem Lkw in ein Depot gebracht und dort von Experten weiter untersucht.