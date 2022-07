Stadt Öhringen geht auf Energiesparkurs

In Öhringen werden dem Gemeinderat mehrere Ideen zum Energiesparen in öffentlichen Einrichtungen vorgelegt. Unter anderem gehts um weniger Straßenbeleuchtung.

Sieben Vorschläge zum Energiesparen will die Öhringer Stadtverwaltung (Hohenlohekreis) dem Gemeinderat machen. Auf der Sitzung am Dienstagabend steht die Entscheidung an, was davon umgesetzt werden soll.

Die Vorschläge reichen von weniger Heizung in den kommunalen Gebäuden bis hin zu kürzeren Öffnungszeiten für das Öhringer Hallenbad, in welchem die Wassertemperatur um zwei Grad gesenkt werden soll. Außerdem solle die Sauna auch nach der Sommerpause geschlossen bleiben.

Niedrigere Temperaturen bieten Sparpotential

In Sport-und Turnhallen soll das warme Wasser abgedreht werden. Wo es geht, soll die Straßenbeleuchtung von Mitternacht bis 5 Uhr morgens ausgeschaltet werden und schließlich soll ein Flüssiggastank für die örtlichen Blockheizkraftwerke in Öhringen angeschafft werden.