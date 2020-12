Gleich zwei Autos sind innerhalb weniger Stunden im Hohenlohekreis in Bächen gelandet. Die Fahrer hatten am Wochenende die Kontrolle über ihre Autos verloren, berichtet die Polizei. In Öhringen kam ein 19-Jähriger von der Straße ab. Der Wagen fuhr nach Polizeiangaben durch eine Wiese und landete in einem Bach. Der Fahrer wurde schwer, drei Mitfahrer wurden leicht verletzt. Wenige Stunden später verlor laut Polizei ein Autofahrer auf der B19 bei Künzelau-Nagelsberg die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen kam ebenfalls in einem Bach zum Stehen. Der Fahrer wurde leicht verletzt.