Aufgrund einer Belastung durch Nitrosamine ist das Besucherbergwerk der Südwestdeutsche Salzwerke in Bad Friedrichshall vorsorglich geschlossen. Wann es wieder öffnet, ist unklar.

Ob das Besucherbergwerk der Südwestdeutsche Salzwerke (SWS) in Bad Friedrichshall (Kreis Heilbronn) 2024 wieder öffnen kann, steht noch immer nicht fest. Grund ist eine geringe Nitrosaminbelastung, weshalb das Besucherbergwerk in diesem Jahr vorsorglich geschlossen bleiben musste. Nun wollen die Salzwerke im Herbst und im Winter die Belastung erneut messen und dann entscheiden, ob das Bergwerk wieder geöffnet werden kann oder weiterhin geschlossen bleibt, so Ulrich Fluck, Sprecher des Salzwerke-Vorstands.

"Im Augenblick gibt es noch kein Signal, in welche Richtung es gehen wird."

"Sicherheit geht vor"

Bei der letzten Messung seien die Werte noch über dem Grenzwert gelegen. "Wenn sie weiterhin drüber sind, dann halten wir unsere Linie treu: Sicherheit geht vor - für unsere Mitarbeiter aber auch unsere potentiellen Gäste", sagte Fluck.

Nitrosamine sind chemisch-organische Verbindungen. Sie stehen im Verdacht, krebserregend zu sein. Unter Tage entstehen sie möglicherweise durch eine Reaktion mit Motorabgasen.